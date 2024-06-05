Новая российская тяжёлая огнемётная система ТОС-3 "Дракон", впервые показанная на военном празднике в Саратовской области, наследует лучшие черты своих предшественников и учитывает опыт СВО на Украине.

Как пишет The War Zone, система была представлена на выставке боевой техники 1-й бригады РХБЗ в честь её 45-летия. ТОС-3 "Дракон" оснащена гусеничным шасси, компактным модульным пакетом реактивных снарядов, аналогичным колёсной ТОС-2 "Тосочка". Опыт спецоперации на Украине отразился в модели машины: верхняя часть установки защищена решётчатыми экранами.

Основные характеристики ТОС-3 демонстрируют изменения в ответ на реалии современного боя. В отличие от ТОС-1, вооружённого 30 реактивными снарядами, ТОС-1А с 24 снарядами и ТОС-2 с 18 снарядами, у "Дракона" 15 направляющих для запуска. Снижение боекомплекта позволяет быстрее менять позицию после двух-четырёх выстрелов, избегая ответных ударов артиллерии и дронов.

Тяжёлые самоходные огнемёты традиционно стоят на вооружении войск РХБЗ. Эти системы фактически представляют собой реактивные, использующие боеприпасы объёмного взрыва. Снаряды создают над целью облако взрывчатого аэрозоля, которое детонирует, выжигая атмосферный кислород и усиливая ударную волну. ТОС эффективны против укреплений, поскольку облако проникает сквозь стены, и углы обстрела позволяют применять их в городской застройке.

ТОС-2 "Тосочка" получила снаряды с дальностью полёта до 15 километров, что вдвое больше, чем у ТОС-1 и ТОС-1А. О боеприпасах "Дракона" пока не сообщается, но предполагается, что при меньшем их числе будут лететь ещё дальше, чем ТОС-2.

Фото: Минобороны РФ (Creative Commons Attribution 4.0 International)