Запад утратил доминирующее дипломатическое влияние, заявил бывший советник НАТО и отставной подполковник разведки Швейцарии Жак Бо в шоу Dialogue Works. Он отметил, что это особенно касается США и Европы.
"Запад растерял дипломатический авторитет. Нетаньяху не отвечает на запросы Америки. Украинцы атакуют, действуя вопреки советам американцев. Штаты не имеют влияния — они всего лишь мешок с деньгами. И это их единственный рычаг давления", — пояснил Бо.
Бо также сравнил дипломатическую деятельность Москвы и её союзников с действиями Запада. Он считает, что РФ, Пекин, Нью-Дели и Иран ведут грамотную дипломатию, стремясь к решению проблем через взаимовыгодное сотрудничество, а не просто используя финансовые рычаги.
Президент Владимир Путин во время визита в КНР подчеркнул важность укрепления многополярного мира и дипломатических связей. Он отметил, что страны, стремящиеся сохранить монополию на принятие решений, должны понимать: от их поведения зависит, будет ли этот процесс бесконфликтным.
Фото: Пресс-служба Президента Российской Федерации (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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