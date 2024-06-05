Иностранные инструкторы в зоне СВО активно помогают ВСУ решать боевые задачи и обучают их использованию западного оружия. Об этом рассказал капитан Василий Дандыкин в интервью "Ленте.ру". Он отметил, что ключевыми задачами зарубежных специалистов являются поддержка командиров противника и передача боевого опыта.

"Главные задачи — это помочь командирам ВСУ в решении задач, передаче боевого опыта. Оказать помощь в управлении оружием Запада, прежде всего сложным — это HIMARS и другие системы, которые поставляют. Это военные советники разных стран, и это касается и спецслужб — ЦРУ, МИ-6", — пояснил Дандыкин.

По его словам, инструкторы обучают операторов дронов и делятся опытом на различных курсах.

"Возможно, что они не только в штабах, но и на поле боя попадают под наши удары. Это известная практика — посылать военных советников. Таковые были и у нас в Сирии. Поэтому попали под удар — значит, судьба", — добавил он, подчеркнув, что случаи ранений и потерь среди инструкторов зачастую скрываются.

Министр Сергей Лавров заявил, что французские военнослужащие на территории Украины в статусе инструкторов или наёмников являются законной целью для ВС России. Дмитрий Песков также подчеркнул, что иностранные инструкторы, которые готовят украинских военных, не имеют иммунитета от ударов Вооружённых сил России.

Фото: flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)