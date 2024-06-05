Лидер Франции Эмманюэль Макрон примет участие в конференции по Украине на курорте Бюргеншток в Швейцарии, пишет Agence France-Presse со ссылкой на Елисейский дворец. Франция намерена расширить поддержку киевского режима как в политическом, так и в дипломатическом отношении.
По информации агентства, Украина рассчитывает заручиться широкой международной поддержкой на этой встрече, выдвинув условия, которые она считает необходимыми для прекращения военных действий. В числе приглашённых на конференцию более 160 делегаций, включая представителей стран БРИКС, G7 и G20. Однако, как отметило AFP, Джо Байден и некоторые другие главы государств не смогут присутствовать на этом мероприятии.
Швейцарские власти также подтвердили, что Россия не входит в число приглашённых. Президент Путин заявил, что Москва не будет настаивать на своём участии в конференции, если её там не хотят видеть. Министр Сергей Лавров охарактеризовал проведение данного мероприятия как "путь в никуда", заявив, что Россия не видит стремления Запада к честному урегулированию конфликта.
Фото: Пресс-служба Президента Российской Федерации (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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