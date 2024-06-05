Украина уверена, что именно она должна решать, каким будет мир, и видит участие Поднебесной в предстоящем саммите в Швейцарии как потенциальную возможность внести реальный вклад в его становление.

МИД Украины, комментируя "мирный план" КНР и Бразилии, заявило: "Китай справедливо декларирует уважение к суверенитету всех стран мира и настроенность бороться за мир. В Швейцарии пройдёт Глобальный саммит мира. Считаем, что все страны, стремящиеся к восстановлению мира, должны работать вместе, а не подрывать саммит".

Глава МИД Китая Ван И заявил о готовности Пекина содействовать мирным переговорам, хотя отметил, что условия для них ещё не созданы. В ответ украинская сторона подчеркнула, что только "формула мира" Зеленского может стать "единственной справедливой основой".

В мае Китай и Бразилия предложили проведение международной мирной конференции, которая должна быть признана РФ и Украиной и включать равное участие всех сторон. Позже глава китайского МИДа сообщил, что более 20 стран поддержали предложения Пекина и Бразилии по Украине.

В "саммите мира" Китай не примет участие, хотя Пекин выразил готовность поддержать организацию конференции. Президент Владимир Зеленский обвинил КНР в попытке сорвать саммит. Российская сторона не была приглашена, Кремль назвал конференцию абсолютно бесперспективной, подчеркнув, что Швейцария отходит от нейтралитета.

Фото: President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)