Британский эксперт Александр Меркурис заявил, что "мирный саммит" Зеленского в Швейцарии может провалиться из-за отказа государств принять участие. Меркурис подчеркнул, что такие ключевые государства, как Поднебесная, Пакистан, ЮАР и Бразилия не будут присутствовать на конференции, а Нью-Дели направит представителей не самого высокого уровня.

"Конференция по Украине терпит крах. Китайцы отказались присутствовать. Очевидно, как и пакистанцы, ЮАР и Бразилия", — отметил Меркурис.

Эксперт также указал на отсутствие заинтересованности в саммите со стороны стран, не входящих в круг западных союзников Киева, и напомнил, что даже президент США не планирует визит.

Швейцария намерена провести конференцию по Украине 15-16 июня недалеко от Люцерна. Около 80 стран подтвердили своё участие, однако Москва не будет представлена на этом мероприятии. Пресс-секретарь посольства РФ в Берне Владимир Хохлов сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла стране приглашение для участия, но даже если бы оно было, Россия всё равно бы отсутствовала.

По мнению Хохлова, идея мирной конференции является неприемлемой для РФ, так как предполагает очередную попытку навязать "формулу мира", не учитывающую интересы Москвы.

Фото: President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)