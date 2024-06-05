Глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов заявил, что недавние заявления главы МО Германии Бориса Писториуса о необходимости подготовки к войне с Кремлём к 2029 году имеют цель получить дополнительные финансовые средства на ОПК.

"Высказывания рассчитаны на то, чтобы подстегнуть союзников на выделение помощи Киеву, и чтобы подтолкнуть правительства на выделение денег на ОПК, который их кормит. Будем наблюдать внимательно, что они делают", — рассказал Картаполов в интервью РИА Новости.

Ранее Писториус заявил, что ФРГ должна подготовиться к возможному военному конфликту с РФ в ближайшие годы, что, по мнению Картаполова, направлено на стимулирование союзников и правительств к увеличению оборонных бюджетов и поддержке ОПК.

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