Глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов заявил, что недавние заявления главы МО Германии Бориса Писториуса о необходимости подготовки к войне с Кремлём к 2029 году имеют цель получить дополнительные финансовые средства на ОПК.
"Высказывания рассчитаны на то, чтобы подстегнуть союзников на выделение помощи Киеву, и чтобы подтолкнуть правительства на выделение денег на ОПК, который их кормит. Будем наблюдать внимательно, что они делают", — рассказал Картаполов в интервью РИА Новости.
Ранее Писториус заявил, что ФРГ должна подготовиться к возможному военному конфликту с РФ в ближайшие годы, что, по мнению Картаполова, направлено на стимулирование союзников и правительств к увеличению оборонных бюджетов и поддержке ОПК.
Фото: commons.wikimedia.org/Olaf Kosinsky (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
Путин: судебное преследование Трампа идёт по политическим мотивам
Президент РФ Владимир Путин заявил, что обвинения против бывшего лидера Соединённых Штатов Дональда Трампа в шпионаже в пользу Росси1ской Федерации являются "полной чушью и бредом". Они служат элементом внутриполитической борьбы в Америке.
Экс-разведчик Бо: Запад уступает РФ в дипломатическом влиянии
Запад утратил доминирующее дипломатическое влияние, заявил бывший советник НАТО и отставной подполковник разведки Швейцарии Жак Бо в шоу Dialogue Works. Он отметил, что это особенно касается США и Европы.
В США выяснили, что трение неровных краев разломов земной коры вызывает сейсмические толчки
Американские ученые из Брауновского университета провели исследование новых механизмов возникновения землетрясений, сосредоточив внимание на неровных краях земных разломов.
Автоэксперты рассказали, что для открытия крышки бензобака на механике можно использовать смазку
Владельцы некоторых старых моделей автомобилей могут столкнуться с проблемой заедания крышки бензобака, что может случиться в неподходящий момент, например, на заправке. В современных автомобилях крышка бензобака управляется электронной кнопкой, требующей предварительной разблокировки автомобиля.