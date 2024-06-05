После анализа данных "Ленты.ру" выяснилось, что родственники главы Чечни Рамзана Кадырова активно участвуют в руководстве региона. Не менее 33 человек из династии занимают должности в госструктурах, федеральных органах и спортивных федерациях.

Дядя Хож-Ахмед Кадыров возглавляет Совет алимов Северного Кавказа, а Магомед Кадыров занимает пост президента региональной Федерации тяжёлой атлетики.

Важные посты также занимают приёмный брат Висита Кадыров, старшая сестра и её муж. Зарган работает помощником главы республики по вопросам дошкольного образования, а Рамзан Черхигов занимает пост министра транспорта, связи и цифрового развития. Не остаются в стороне и их дети: Идрис возглавляет ГАИ региона, Адам недавно стал министром транспорта.

Зулай Кадырова работает замуправляющего делами главы и правительства республики, её муж избран депутатом парламента региона и занимает пост первого зампреда. Их сын Ясин Закриев в 2023-ем стал председателем Счётной палаты Чечни.

Мать главы региона руководит общественным фондом, а его жена Медни занимает должность вице-президента. Фонд играет значимую роль в республике.

Дочери Рамзана Кадырова также активно участвуют в политической жизни региона. Старшая дочь Айшат стала вице-премьером, её муж возглавляет Министерство сельского хозяйства. Хадижат была назначена первым замруководителя администрации по взаимодействию с социальным блоком. Её муж занимает пост министра здравоохранения, а отец — замначальника Главного управления по противодействию экстремизму. Братья и сёстры главы Чечни также на высоких должностях. Хас-Магомед Кадыров стал мэром Грозного, а Хамзат помощником главы республики, пишет "Лента.ру".

Фото: Government.ru (Creative Commons Attribution 4.0 International)