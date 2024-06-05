Экс-советник лидера Франции Анри Гуайно выразил опасения относительно ситуации на Украине, сравнив её с тем, что предшествовало войне во Вьетнаме. В эфире CNews он отметил, что для Америки война во Вьетнаме началась с отправки инструкторов, что в итоге привело к эскалации конфликта. Гуайно предостерёг, что подобные действия Запада могут также спровоцировать усиление напряжённости.

"Помните, как началась война во Вьетнаме? С того, что американцы прислали инструкторов. А спустя четыре года их было 500 000, и они пошли на войну. Подобная история происходит на Украине. Это эскалация, мы играем с огнём", — подчеркнул политик.

Гуайно также отметил, что Эммануэль Макрон вправе ввести войска в срочном порядке в случае угрозы нацбезопасности. Однако, по его словам, для Парижа на данный момент "никакой чрезвычайной ситуации нет". Ранее стало известно, что Франция рассматривает возможность отправки военных инструкторов Киеву для обучения ВСУ.

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