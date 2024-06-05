Экс-советник лидера Франции Анри Гуайно выразил опасения относительно ситуации на Украине, сравнив её с тем, что предшествовало войне во Вьетнаме. В эфире CNews он отметил, что для Америки война во Вьетнаме началась с отправки инструкторов, что в итоге привело к эскалации конфликта. Гуайно предостерёг, что подобные действия Запада могут также спровоцировать усиление напряжённости.
"Помните, как началась война во Вьетнаме? С того, что американцы прислали инструкторов. А спустя четыре года их было 500 000, и они пошли на войну. Подобная история происходит на Украине. Это эскалация, мы играем с огнём", — подчеркнул политик.
Гуайно также отметил, что Эммануэль Макрон вправе ввести войска в срочном порядке в случае угрозы нацбезопасности. Однако, по его словам, для Парижа на данный момент "никакой чрезвычайной ситуации нет". Ранее стало известно, что Франция рассматривает возможность отправки военных инструкторов Киеву для обучения ВСУ.
Фото: flickr.com/USMC Archives (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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