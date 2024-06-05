Замкомандира погранслужбы Северной Карелии Самули Муртонен заявил, что финские пограничники стали регулярно замечать воздушные объекты близ границы с Россией. Он отметил, что регулярное наблюдение за такими объектами проводится, но подробности не разглашаются. По словам Муртонена, эти объекты выполняют функции наблюдения.
Отмечается, что финские и российские пограничники регулярно контактируют между собой, пишет РБК. Это происходит несмотря на регулярное появление воздушных объектов в районе границы.
Ранее финская пограничная служба сообщала об обнаружении разведывательных шаров у восточной границы страны, предположительно принадлежащих российской стороне. Такие объекты появляются в приграничных районах каждый день и прикреплены к земле лентами.
Финляндия в ноябре 2023-го начала закрывать пункты пропуска на российской границе из-за наплыва просителей убежища. Москва отвергла обвинения в содействии нелегальной миграции и выразила сожаление по поводу закрытия КПП.
Фото: web.archive.org/Андрей Бобровский (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
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