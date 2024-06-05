Военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что РФ не сбивает американские разведывательные дроны вблизи Крыма, поскольку они находятся в нейтральной зоне. Он предполагает, что эти беспилотники могут быть использованы для подготовки ВС Украины к ударам по гражданским объектам на полуострове.

Матвийчук выразил уверенность в том, что в таком случае дроны будут признаны средствами, участвующими в боевых действиях, пишет NEWS.ru. Полковник также отметил, что против них могут быть применены радиоэлектронные средства, и предположил, что будут созданы препятствия для их дальнейшего полёта.

Эксперт ранее высказывал мнение, что американские дроны над Крымом могут быть связаны с прощупыванием российской ПВО. Он также предположил, что США готовятся использовать переданные Киеву средства для нанесения ударов по полуострову.

Фото: flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)