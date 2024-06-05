Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский выразил обеспокоенность сложившейся обстановкой на нескольких направлениях фронта, включая харьковское. По его словам, наиболее тяжёлая ситуация наблюдается на кураховском, купянском, покровском и харьковском участках. Он также отметил сложность в районе Волчанска и Часов Яра на территории, контролируемой Донецкой Республикой.
Сырский подчеркнул, что ситуация остаётся напряжённой из-за высокой интенсивности боевых действий. Он также отметил преимущество ВС России в области бронетехники и применении авиабомб с модулем УМПК.
Отдельно главком ВСУ отметил купянское направление, где продолжаются бои. Сырский подчеркнул необходимость обеспечения армии Украины достаточным количеством боеприпасов и боеспособными резервами для укрепления обороны.
Фото: commons.wikimedia.org/Forasfilm (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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