Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 06.06.2024 : 88,7436
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 06.06.2024 : 96,4443
Главком ВСУ Сырский признал сложную ситуацию под Харьковом
  1. Главная
  2. Спецоперация на Украине
  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 16:59

Главком ВСУ Сырский признал сложную ситуацию под Харьковом

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский выразил обеспокоенность сложившейся обстановкой на нескольких направлениях фронта, включая харьковское. По его словам, наиболее тяжёлая ситуация наблюдается на кураховском, купянском, покровском и харьковском участках. Он также отметил сложность в районе Волчанска и Часов Яра на территории, контролируемой Донецкой Республикой.

Сырский подчеркнул, что ситуация остаётся напряжённой из-за высокой интенсивности боевых действий. Он также отметил преимущество ВС России в области бронетехники и применении авиабомб с модулем УМПК.

Отдельно главком ВСУ отметил купянское направление, где продолжаются бои. Сырский подчеркнул необходимость обеспечения армии Украины достаточным количеством боеприпасов и боеспособными резервами для укрепления обороны.

Фото: commons.wikimedia.org/Forasfilm (Creative Commons Attribution 4.0 International)

Мир

Шойгу прилетел в Казахстан для участия в заседании комитета секретарей СБ ОДКБ

Шойгу прилетел в Казахстан для участия в заседании комитета секретарей СБ ОДКБ

Сергей Шойгу прибыл В Казахстан для участия в заседании комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), - сообщают в пресс-службе аппарата Совбеза РФ.

Читать полностью
Погранохрана Финляндии: у границы с РФ замечены воздушные объекты

Погранохрана Финляндии: у границы с РФ замечены воздушные объекты

Замкомандира погранслужбы Северной Карелии Самули Муртонен заявил, что финские пограничники стали регулярно замечать воздушные объекты близ границы с Россией.

Читать полностью

Общество

Врач Болибок: для защиты от пуха при выходе на улицу можно использовать маски

Врач Болибок: для защиты от пуха при выходе на улицу можно использовать маски

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с NewsInfo.Ru поделился советами по защите от пуха для аллергиков и остальных людей.

Читать полностью
Диетолог Соломатина: норма употребления яиц составляет 1-2 в день

Диетолог Соломатина: норма употребления яиц составляет 1-2 в день

Диетолог Елена Соломатина порекомендовала здоровым людям употреблять одно или два яйца в день, подчеркивая важность их термической обработки для предотвращения заражения сальмонеллезом.

Читать полностью

Новости