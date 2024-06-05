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Сноуден: государства и корпорации пытаются захватить контроль над ИИ
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 16:50

Сноуден: государства и корпорации пытаются захватить контроль над ИИ

Бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден заявил, что правительства стран и корпорации пытаются захватить контроль над ИИ, чтобы продвигать свою политику. Он выразил свои опасения на мероприятии в Сингапуре, и считает, что речь идёт о "рождении ребёнка с новой технологией, вокруг которого уже кружат оборотни".

По словам Сноудена, попытки контролировать ИИ будут неуспешными, поскольку технология развивается слишком быстро, и постоянно появляются нововведения. Он предупредил о необходимости в мерах, чтобы попытки воздействия на ИИ не привели к остановке его развития.

Ранее миллиардер США Илон Маск также высказывал опасения относительно развития искусственного интеллекта. Он предупреждал об угрозах, которые может нести эта технология, в том числе о возможности её использования для нанесения вреда миллионам людей.

Сноуден, ставший фигурой мирового масштаба после разглашения секретных материалов о программах слежки США и Британии, продолжает активно выступать с общественными заявлениями и предупреждениями, касающимися сферы безопасности в интернете.

Фото: flickr.com/Gage Skidmore from Surprise (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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