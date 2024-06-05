Бывший советник генсека ООН Михаэль фон Шуленбург заявил, что Запад должен немедленно поспособствовать старту переговоров по Украине, поскольку конфликт достиг критической стадии.

В интервью Die Weltwoche он подчеркнул: "Пришло время переговоров, конфликт вошёл в столь опасную фазу, что мы обязаны начать переговоры."

Шуленбург отметил, что Запад не стремится к мирному урегулированию, назвав такое поведение нерациональным. По его мнению, затягивание начала переговоров лишь усугубляет ситуацию.

Ранее, в мае, Владимир Путин заявил, что Россия готова продолжить переговоры с Украиной. Он подчеркнул, что вернуться к ним можно, исходя из уже достигнутых ранее договорённостей в Турции, но с учётом текущей ситуации.

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