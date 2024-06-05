В интервью Dialogue Works отставной полковник США Лоуренс Уилкерсон заявил, что организованные НАТО центры для тренировок в Польше или странах Балтии для обучения пилотов ВСУ использованию F-16 могут стать законными целями для ВС России. Он отметил, что "по правилам войны Россия имеет право атаковать эти объекты в Европе. Такой шаг не распространяет войну на государства в составе НАТО, а уничтожает объекты, способствующие ведению войны со стороны Украины".
Уилкерсон раскритиковал администрацию Джо Байдена, обвинив Салливана и Блинкена в том, что они втягивают Америку и ЕС в опасный конфликт.
"США разрешили союзникам передать Киеву самолёты F-16 и сами участвуют в подготовке специалистов для их обслуживания и пилотирования", — добавил он.
Напомним, что Международная "Коалиция по обучению F-16" с участием 11 членов НАТО была создана летом 2023-го на саммите НАТО в Вильнюсе. В коалицию вошли Бельгия, Британия, Дания, Канада, Норвегия, Португалия, Швеция и другие страны. Позже к ним присоединилась Греция.
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