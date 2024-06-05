Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил о переговорах с главой МИД Швейцарии в аккаунте в соцсети X. Основной темой встречи коллег стала подготовка к "саммиту мира" по Украине, который намечен на 15-16 июня и пройдёт в Швейцарии.
Кулеба подчеркнул важность этого мероприятия, отметив: "Саммит — это возможность продемонстрировать государствам глобальное лидерство в восстановлении мира и доверия к Уставу ООН".
Глава внешнеполитического ведомства Украины также выделил особую роль Швейцарии в данном процессе, заявив, что республика обещала активно содействовать восстановлению мира на украинской территории.
Ранее представитель Франции Филиппо выразил недовольство тем, что на саммит не были приглашены российские представители, а Кремль указал на отход Швейцарии от традиционного нейтралитета.
Фото: flickr.com/Ministry of Foreign Affairs of Ukraine photographer Eduard Kryzhanivskyi (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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