Депутат от Крыма Михаил Шеремет заявил, что БПЛА НАТО, активно действующие в Чёрном море, представляют военную угрозу и могут быть объявлены законными целями ВС РФ. Он отметил, что разведывательные дроны НАТО типа Global Hawk координируют удары ВСУ по южным регионам страны, особенно по Крыму.
Шеремет подчеркнул, что дроны НАТО не предназначены для изучения географии, их основная задача — военная разведка и наведение ударов.
"Беспилотники НАТО стали частыми гостями в Чёрном море. Их задача: исключительно военная разведка и наведение ударов по мирным объектам юга России, особенно Крыма. Этим аппаратам не место в Чёрном море," — рассказал Шеремет РИА Новости.
По его мнению, Россия имеет полное право защищать свою безопасность, объявляя разведывательные БПЛА НАТО законными целями.
"Их нужно уничтожать при первом же появлении, ведь мы знаем, что после каждого их прохода следуют атаки на полуостров. Считаю, что беспилотники НАТО несут угрозу жизни и здоровью граждан. И эту угрозу надо устранить," — заявил Шеремет.
Фото: flickr.com/Estonian Foreign Ministry (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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