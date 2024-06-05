Депутат Рустем Ахмадинуров инициировал расследование, чтобы выяснить, использовались ли бюджетные средства на VK Fest в Уфе, где Ольга Бузова выступила в откровенном наряде. Об этом он написал в Telegram-канале, сообщив, что направил запрос в мэрию для получения данных о финансировании.

"Направил депутатский запрос по "фестивалю" в Уфе в День защиты детей", — написал Ахмадинуров.

Он хочет узнать, кто был организатором фестиваля, условия, дресс-код приглашённых артистов, и были ли использованы средства городского бюджета. Ответ депутат ожидает до 15 июня.

Ранее Ахмадинуров заявил, что намерен подать запрос, чтобы выяснить, кто пригласил Бузову на концерт. Жители Уфы разделились во мнениях. Одни поддерживают депутата, считая наряд Бузовой неуместным для детского праздника, другие критикуют организаторов и администрацию, третьи предлагают обратить внимание на более важные проблемы региона.

Екатерина Мизулина сравнила наряд Бузовой с "голой вечеринкой" и назвала это провокацией, учитывая религиозные настроения в регионе. Местные следователи изучают жалобы пользователей соцсетей на наряд артистки. Депутат Ирина Филатова предложила ввести требования к стилю одежды артистов на выступлениях. Сама Ольга Бузова принесла извинения за свой наряд.

Фото: commons.wikimedia.org/Okras (Creative Commons Attribution 4.0 International)