Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 05.06.2024 : 88,7574
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 05.06.2024 : 96,563
Цвилый: в колониях Украины берут взятки с арестантов, желающих мобилизоваться
  1. Главная
  2. Спецоперация на Украине
  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 16:06

Цвилый: в колониях Украины берут взятки с арестантов, желающих мобилизоваться

Администрации колоний на Украине требуют взятки с заключённых, желающих мобилизоваться по новому закону, заявил Олег Цвилый, руководитель "Защиты заключённых Украины". Он рассказал "Стране", что администрации колоний самостоятельно рассматривают заявления осужденных на мобилизацию в ВСУ, которые затем передают комиссии. Если администрация отказывается принимать заявление, заключённые вынуждены давать взятки.

"Администрация колонии сама рассматривает заявление на мобилизацию, которое затем передают комиссии. Если она не захочет принимать заявление, у заключённого нет иных инструментов мобилизоваться в ВСУ", — приводит его слова "Страна".

Цвилый добавил, что зафиксированы случаи, когда администрации колоний требуют деньги, чтобы заявления о мобилизации были приняты. Если у арестованного нет денег, ему предлагают заплатить после первой зарплаты военного. Иногда предлагают доносить на других, чтобы получить разрешение мобилизоваться.

Фото: flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)

Мир

Филиппо назвал позором неприглашение РФ на юбилей высадки в Нормандии

Филиппо назвал позором неприглашение РФ на юбилей высадки в Нормандии

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо выразил негодование по поводу неприглашения Москвы на мероприятия по случаю 80-летия высадки союзных войск в Нормандии.

Читать полностью
Премьер Польши Туск: комиссия по влиянию РФ начнёт работать в среду

Премьер Польши Туск: комиссия по влиянию РФ начнёт работать в среду

Польская комиссия, созданная для расследования влияния Москвы и Беларуси на политику страны, начала свою деятельность. Об этом сообщил премьер Дональд Туск.

Читать полностью

Общество

Как правильно рыбачить: законы для рыбаков

Как правильно рыбачить: законы для рыбаков

Эксперты поделились секретами, как не нарушить правила при рыбалке.

Читать полностью
Диетолог Гинзбург: самый эффективный способ избавиться от ожирения — изменение отношения к еде

Диетолог Гинзбург: самый эффективный способ избавиться от ожирения — изменение отношения к еде

Диетолог Михаил Гинзбург заявил, что самый эффективный способ борьбы с ожирением заключается в изменении отношения к еде и жизни.

Читать полностью

Новости