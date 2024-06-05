Администрации колоний на Украине требуют взятки с заключённых, желающих мобилизоваться по новому закону, заявил Олег Цвилый, руководитель "Защиты заключённых Украины". Он рассказал "Стране", что администрации колоний самостоятельно рассматривают заявления осужденных на мобилизацию в ВСУ, которые затем передают комиссии. Если администрация отказывается принимать заявление, заключённые вынуждены давать взятки.

"Администрация колонии сама рассматривает заявление на мобилизацию, которое затем передают комиссии. Если она не захочет принимать заявление, у заключённого нет иных инструментов мобилизоваться в ВСУ", — приводит его слова "Страна".

Цвилый добавил, что зафиксированы случаи, когда администрации колоний требуют деньги, чтобы заявления о мобилизации были приняты. Если у арестованного нет денег, ему предлагают заплатить после первой зарплаты военного. Иногда предлагают доносить на других, чтобы получить разрешение мобилизоваться.

Фото: flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)