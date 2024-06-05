Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо выразил негодование по поводу неприглашения Москвы на мероприятия по случаю 80-летия высадки союзных войск в Нормандии. В своем сообщении он назвал позором присутствие Зеленского и отсутствие России, потерявшей миллионы людей во время Второй мировой.

Зеленский посетит Францию 6-7 июня для участия в праздновании. Глава МВД Франции ранее сообщил, что на церемонию приедут 25 глав государств, включая Джо Байдена. Однако Россию не пригласили.

Филиппо заявил: "Позорное присутствие Зеленского. Позорное неприглашение России, 14 млн русских погибли во Второй мировой".

Политик назвал это "огромным скандалом" и напомнил, что именно Россия в составе СССР понесла наибольшие потери в ходе войны. Филиппо также отметил, что организованное празднование является "церемонией НАТО", а не памятным мероприятием. Он прокомментировал предстоящее выступление Зеленского в парламенте, назвав его "позорным ускорением" на пути к Третьей мировой, и призвал депутатов бойкотировать это выступление. Лидер "Патриотов" призвал остановить "ложный нарратив Америки" и выйти из НАТО и ЕС.

Фото: commons.wikimedia.org/Gauthier Bouchet (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)