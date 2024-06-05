Петербуржец Анатолий Кольчинский, известный как "Пионер", организовал производство специальных покрывал, которые делают бойцов и технику невидимыми для тепловизоров. Раньше Кольчинский служил в МЧС, в зону спецоперации он отправился осенью 2022-го в качестве снайпера и успел поучаствовать в боях под Кременной и в Херсонской области, где неоднократно был ранен.

В августе 2023 года в бою на Днепре "Пионер" и его товарищи подверглись обстрелу миномётами и "кассетами". "Пионер" получил тяжёлые ранения, после чего его парализовало. В течение семи месяцев он проходил реабилитацию, возвращая двигательные функции, хотя одна нога до сих пор не двигается.

Ещё в госпитале Кольчинский завёл Telegram-канал для сбора помощи бойцам. Сейчас Анатолий помогает двум подразделениям, в которых служил. Вместе с мамой он разработал "мантии-невидимки" — специальные покрывала, защищающие бойцов и технику от тепловизоров и дронов. Эти накидки также используют для укрытия раненых и маскировки на местности.

"Я пользовался ими, знаю все минусы и плюсы. К сожалению, для массового производства в целях удешевления часто используют некачественные материалы с коротким сроком службы. По опыту знаю, что магазинные покрывала защищают до 30 минут — потом они нагреваются и теряют эффект. Мы испытывали наше изделие, и время действия оказалось около трёх часов. Наши ребята ими накрывают даже артиллерийское оружие", — объясняет Пионер.

Производством покрывал теперь занимаются добровольцы в нескольких городах. За два месяца в зону СВО было отправлено 70 таких покрывал, пишет RT.

Фото: z.mil.ru/Unknown author (Creative Commons Attribution 4.0 International)