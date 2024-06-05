Инженер-ракетчик Алексей Васильев рассказал "Военному делу", почему Украине понадобились F-16. По его словам, эти самолёты необходимы Киеву для борьбы с российскими планирующими авиабомбами, которые мешают ВСУ сосредоточиться вблизи линии фронта и разрушают фортификации на передовой. Васильев пояснил, что F-16 будут использоваться как летающая ПВО, оснащённая ракетами НАТО "воздух-воздух" AIM-120.

"Эта ракета адаптирована под F-16, и летающая ПВО — одна из наиболее вероятных моделей применения самолётов. Они хотят снизить эффективность ударов ВКС РФ. Потому что сейчас им нечем противостоять массированным атакам: когда летят десятки и сотни планирующих бомб", — объяснил Васильев.

Эксперт не ожидает "чудесного эффекта" от применения F-16 на Украине, однако отмечает, что таких самолётов в мире ещё очень много. Он считает, что ВВС ВСУ будут постепенно пополняться новыми партиями старых F-16, снятых с вооружения в разных странах, и вместо утилизации они будут отправляться на Украину. Аналогичная ситуация наблюдается и с ракетами AIM-120, основными ракетами "воздух-воздух" Североатлантического альянса.

Фото: konflikty.pl/Łukasz Golowanow & Maciek Hypś, Konflikty.pl (Attribution)