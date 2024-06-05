Служба СБУ заявила о национализации имущества, принадлежащего губернатору Запорожья Евгению Балицкому и его семье. В среду СБУ опубликовала сообщение в Telegram-канале, что Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Минюста о взыскании в доход Украины активов Балицкого.
"Также национализировано имущество, которым фигурант владеет через семью — жену, отца и сына. Среди изъятого — киевская компания по ремонту и техобслуживанию самолётов", — говорится в сообщении.
Кроме того, в СБУ отметили, что большая часть имущества, которое украинские власти собираются национализировать, находится на территории РФ в Запорожской области.
Украинский суд летом 2023-го заочно приговорил Балицкого к 15 годам тюрьмы с конфискацией имущества. Чиновника признали виновным по двум статьям УК Украины: "Участие в незаконных референдумах" и "Умышленные действия, совершённые с целью изменения границ Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией".
Фото: Presidential Executive Office of Russia (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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