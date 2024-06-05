Польская комиссия, созданная для расследования влияния Москвы и Беларуси на политику страны, начала свою деятельность. Об этом сообщил премьер Дональд Туск.

"Комиссия начнёт свою работу сегодня", — заявил Туск.

Инициатива о создании комиссии появилась после побега варшавского судьи Томаша Шмидта в Беларусь. Премьер ранее сообщал о намерении властей сформировать эту комиссию для расследования "российского и белорусского влияния" на правительство коалиции, возглавляемое партией "Право и справедливость".

После заседания кабмина Туск уточнил, что комиссия будет правительственной и её задача — расследовать период с 2004 по 2024 годы. Руководить будет начальник контрразведки Ярослав Стружик. В состав органа войдут до 13 экспертов, рекомендованных министерствами: МВД, МИД, МО, Минкультом и Минфином. Ожидается, что доклад будет представлен летом 2024 года.

Однако инициатива Туска подверглась критике. Маршал Сейма Шимон Холовня выразил недовольство, заявив, что стране "не нужен скандальный политический театр".

Это не первый случай, когда в Польше предпринимаются попытки выявить влияние Москвы и Минска на власти и чиновников. В конце мая 2023 года Анджей Дуда подписал закон о создании государственной комиссии по "российскому влиянию" на решения, принятые властями с 2007 по 2022 годы. Однако новый состав Сейма проголосовал против продолжения работы этой комиссии.

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