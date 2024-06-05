Член комитета ГД по обороне Виктор Заварзин высказался о прогнозе командира Апты Алаудинова, замглавы военно-политического управления Генштаба, о возможном завершении спецоперации в 2024 году. В интервью "Ленте.ру" Заварзин отметил, что Россия активно работает над завершением конфликта, но говорить о точных сроках пока рано.
"Прогнозы разные, поскольку обстановка сложная и со стороны блока НАТО, и со стороны Америки. Конечно, хотелось бы, чтобы всё закончилось. По нашим расчётам, у ВС РФ успех по всем направлениям. Но говорить, что в 2024-ом всё закончится, ещё рано. Давайте подождём", — предложил политик.
Ранее замглавы ГВПУ Апты Алаудинов заявил, что украинский конфликт может завершиться уже в 2024 году. Алаудинов также подчеркнул, что российские военные смогут уничтожить новые силы ВСУ.
Фото: State Duma of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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