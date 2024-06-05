МО России показало новую модификацию ТОС. Готовые образцы тяжёлого огнемёта ТОС-3 "Дракон" попали в ролик Минобороны, посвящённый 45-летию со дня формирования 1 гвардейской мобильной бригады РХБЗ. Примечательно, что у новой ТОС 15 направляющих для реактивных снарядов, в то время как у ТОС-1 "Буратино" их было 30, у ТОС-1А "Солнцепёк" — 24, у колёсной ТОС-2 — 18 ракет.

Об особенностях новой техники, зачем с каждым выпуском сокращают боекомплект, и почему промышленники вернулись к танковому шасси, NewsInfo.Ru рассказал Дмитрий Корнев — военный эксперт и основатель портала MilitaryRussia.ru

"Расскажу в двух словах о новой модификации ТОС-3 "Дракон", поскольку по данной модели пока нет какой-то конкретики. Судя по всему, дальнобойность увеличена. Выводы можно сделать по удлинившимся направляющим ракетных снарядов, с большой вероятностью дальность действия выше. Возможно, эти снаряды стали более точными. Если там используется система коррекции огня, то она увеличивает точность попадания", — объяснил Корнев.

Почему уменьшили количество направляющих?

"Вероятно, выполнена более прочная конструкция самого пакета, плюс, возможно, постепенно хотят сделать этот пакет заменяемым, как кассету. И ещё один момент — возможности этой системы. Она обладает повышенным могуществом, соответственно, ей необязательно иметь такое количество снарядов для выполнения большинства боевых задач. А уменьшенный пакет — это меньшие габариты и возможности демаскировки, обнаружения, идентификации объекта, и больше возможностей для установки дополнительной защиты. В частности, видно, что есть защита от дронов. Вероятно, есть ещё дополнительное бронирование с учётом пожеланий по итогам СВО", — предположил эксперт.

Почему оставили гусеничные шасси?

"Во-первых, гусеничные шасси у нас есть, они достаточно эффективны, и это танковое шасси унифицировано с Т-90. Соответственно, может обслуживаться подавляющим большинством подразделений. Второй момент — танковое шасси показало себя как шасси высокой проходимости без ограничений для использования в зоне СВО. Всё-таки у колёсной техники есть определённые ограничения — это дороги общего пользования разного уровня. Там, где пройдёт танк, автомобильное шасси сможет пройти не везде", — отметил Дмитрий Корнев.

Наиболее удачная ТОС — это новый "Дракон"?

"Да. С большей вероятностью эта модификация разработана уже в годы СВО, с учётом опыта спецоперации и пожеланий военных. Скорее всего, должны быть учтены все актуальные пожелания ракетчиков сухопутных войск. Точнее, здесь мы говорим про войска химической защиты, поскольку огнемётные установки относятся к ним. Но, тем не менее, они действуют в интересах сухопутных войск", — заключил эксперт.

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