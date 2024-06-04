Одним из эффективных видов оружия против дронов ВСУ являются охотничьи карабины, заявил боец "Мангуст". Его слова приводит Telegram-канал МО РФ.
Мангуст отметил, что для борьбы с беспилотниками противника используются антидроновые ружья и карабины, стреляющие дробью. По его словам, попасть в аппарат из другого стрелкового оружия весьма сложно.
"Если "птичка" рядом и нельзя уйти, необходимо максимально подпустить её и стрелять. Главное — не ошибиться, второго шанса не будет", — рассказал Мангуст.
Боец объяснил, что охотничий карабин эффективен, поскольку дробь легко подбивает маленькие винты беспилотников. Ранее губернатор Новгородской области предложил выплачивать жителям по 10 000 рублей за информацию о беспилотных аппаратах. Сообщение можно отправить через мобильное приложение "Экстренный вызов 112".
Фото: U.S. Navy photo by Photographer's Mate Airman Damien Horvath (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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