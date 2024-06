Одним из эффективных видов оружия против дронов ВСУ являются охотничьи карабины, заявил боец "Мангуст". Его слова приводит Telegram-канал МО РФ.

Мангуст отметил, что для борьбы с беспилотниками противника используются антидроновые ружья и карабины, стреляющие дробью. По его словам, попасть в аппарат из другого стрелкового оружия весьма сложно.

"Если "птичка" рядом и нельзя уйти, необходимо максимально подпустить её и стрелять. Главное — не ошибиться, второго шанса не будет", — рассказал Мангуст.

Боец объяснил, что охотничий карабин эффективен, поскольку дробь легко подбивает маленькие винты беспилотников. Ранее губернатор Новгородской области предложил выплачивать жителям по 10 000 рублей за информацию о беспилотных аппаратах. Сообщение можно отправить через мобильное приложение "Экстренный вызов 112".

