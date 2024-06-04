Вице-спикер Владислав Даванков ответил на критику своего закона о запрете скрывающей лицо религиозной одежды, высказанную Делимхановым. Даванков подчеркнул, что относится с уважением к религиям, но проект разработан на основе обращений граждан.
"Об этом говорят родители, у нас светское образование — это отражено в Конституции. И люди, которые приезжают в нашу страну, не учитывают это. Есть вопрос безопасности и разница между хиджабами и никабами. Никаб — совсем закрытое лицо, видны лишь глаза. Никабы должны быть запрещены", — заявил Даванков.
Он напомнил о позиции Верховного суда от 2015-го: запреты в школах допустимы, образование в России светское. Делимханов также считает культуру ношения никабов "привезённой", по хиджабам мнения разделяются.
"Есть национальные республики, где это часть культуры. Но есть масса обращений от регионов, в которых считают, что хиджабы в школах недопустимы. И важно, что этот закон не о запрете ношения… Это вопрос возможности вводить ограничения на усмотрение руководства региона, либо школы", — подчеркнул Даванков.
Он также отметил, что вопрос стоит остро, приводя в пример Котельники, где родители выразили желание видеть светское образование в школах. Даванков обещал обсудить инициативу с Делимхановым в рамках законотворчества.
Фото: duma.gov.ru (Creative Commons Attribution 4.0 International)
Интерпол не выдал ордер на арест экс-судьи Шмидта
Интерпол отказался выдать ордер на арест бывшего судьи воеводского суда в Варшаве Томаша Шмидта, который бежал в Беларусь в мае. Об этом сообщила пресс-секретарь комендатуры полиции Катажина Новак, пишет PAP.
Бреннер: лидерам НАТО неприятен профессионализм Путина
Лидеры НАТО активно избегают налаживания отношений с РФ, поскольку не имеют политиков уровня Путина. Такое мнение высказал профессор из Америки Майкл Бреннер в интервью Dialogue Works.
МИД РФ: необходимо проверить написание ФИО в загранпаспорте и паспорте РФ
В ответ на частые проблемы с написанием букв "Е" и "Ё" в загранпаспортах, в МИД РФ порекомендовали туристам убедиться, что ФИО в паспортах соответствует написанию во внутренних документах.
В России разработали алгоритм для анализа процессов связывания белков коронавируса
Ученые из биологического факультета МГУ разработали новый алгоритм на основе нейросетей для предсказания энергии связывания белков SARS-CoV-2. Этот метод превзошел все существующие аналоги по точности прогнозирования процессов связывания.