Вице-спикер Владислав Даванков ответил на критику своего закона о запрете скрывающей лицо религиозной одежды, высказанную Делимхановым. Даванков подчеркнул, что относится с уважением к религиям, но проект разработан на основе обращений граждан.

"Об этом говорят родители, у нас светское образование — это отражено в Конституции. И люди, которые приезжают в нашу страну, не учитывают это. Есть вопрос безопасности и разница между хиджабами и никабами. Никаб — совсем закрытое лицо, видны лишь глаза. Никабы должны быть запрещены", — заявил Даванков.

Он напомнил о позиции Верховного суда от 2015-го: запреты в школах допустимы, образование в России светское. Делимханов также считает культуру ношения никабов "привезённой", по хиджабам мнения разделяются.

"Есть национальные республики, где это часть культуры. Но есть масса обращений от регионов, в которых считают, что хиджабы в школах недопустимы. И важно, что этот закон не о запрете ношения… Это вопрос возможности вводить ограничения на усмотрение руководства региона, либо школы", — подчеркнул Даванков.

Он также отметил, что вопрос стоит остро, приводя в пример Котельники, где родители выразили желание видеть светское образование в школах. Даванков обещал обсудить инициативу с Делимхановым в рамках законотворчества.

Фото: duma.gov.ru (Creative Commons Attribution 4.0 International)