Поставки западного вооружения и разрешение ВСУ бить по российской территории не заставят Кремль капитулировать, а только разоблачат несостоятельность лидеров Запада, пишет IL Fatto Quotidiano.

Автор материала утверждает, что ни одно оружие Запада не заставит Москву сдаться, поскольку она располагает 6 000 ядерных боеголовок. Россия на Украине непобедима. По причине коррумпированности правящего класса ЕС ввязался в конфликт, в котором способен только проиграть.

Издание отмечает, что конфликт становится всё более опасным. Автор обвиняет главу МО Италии Гвидо Крозетто и главу МИД Антонио Таяни в том, что они отвергли дипломатию и продолжали посылать Киеву оружие, тогда как мир стоит на краю пропасти, не имея возможности приступить к мирным переговорам.

Фото: flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)