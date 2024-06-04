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Папа Франциск: конференция по Украине в Швейцарии без РФ бессмысленна
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 22:33

Папа Франциск: конференция по Украине в Швейцарии без РФ бессмысленна

Папа Римский Франциск заявил, что предстоящая конференция по урегулированию украинского кризиса в Швейцарии не имеет смысла без Москвы. Об этом сообщил глава ВСС Леонид Севастьянов после встречи с понтификом, пишет ТАСС.

По словам Севастьянова, Франциск призывает обе стороны скорее начать диалог. Папа уверен, что РФ должна быть включена в мирную конференцию, иначе любые переговоры не имеют смысла.

Папа Римский также выразил готовность выступить посредником между Киевом и Москвой, добавил Севастьянов. Саммит по урегулированию пройдёт 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке. На конференцию приглашены делегации из 160 стран. Однако участие РФ не предусмотрено, поскольку "на этом этапе" оно не нужно, пояснили в МИД Швейцарии.

Фото: commons.wikimedia.org/Mariordo (Mario Roberto Durán Ortiz) (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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