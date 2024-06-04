Совещание Путина с членами правительства коснулось актуальных вопросов. Об этом заявил Сергей Соколов, замруководителя исполкома "Народного фронта".

Соколов подчеркнул, что такие совещания помогают обрабатывать обращения на Прямую линию. Это возможность видеть проблемы людей и помочь в сложных ситуациях, объективно оценить работу власти. 'Народный фронт' озвучил предварительные итоги: миллионы обращений в работе.

Он отметил, что уже даны ответы на 500 000 обращений. Это 60 застарелых жизненных ситуаций, более 500 региональных проблем, по которым найдены решения.

Одной из главных тем стал автотуризм. По словам Соколова, его популярность растёт, так как он предоставляет гибкость в выборе маршрута и отдыха. Чиновник также выделил основные проблемы: перебои со связью, участки без заправок, качество дорог рядом с основными автомагистралями.

"Туризм — это направление, где актуальна предпринимательская инициатива", — подчеркнул Соколов.

"Народный фронт" планирует изучить мнение предпринимателей о бизнесе в автотуризме и мерах господдержки, а также мнение туристов о качестве услуг. По итогам исследования будет опубликован доклад.

Фото: flickr.com/Robert Jack (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)