Совещание Путина с членами правительства коснулось актуальных вопросов. Об этом заявил Сергей Соколов, замруководителя исполкома "Народного фронта".
Соколов подчеркнул, что такие совещания помогают обрабатывать обращения на Прямую линию. Это возможность видеть проблемы людей и помочь в сложных ситуациях, объективно оценить работу власти. 'Народный фронт' озвучил предварительные итоги: миллионы обращений в работе.
Он отметил, что уже даны ответы на 500 000 обращений. Это 60 застарелых жизненных ситуаций, более 500 региональных проблем, по которым найдены решения.
Одной из главных тем стал автотуризм. По словам Соколова, его популярность растёт, так как он предоставляет гибкость в выборе маршрута и отдыха. Чиновник также выделил основные проблемы: перебои со связью, участки без заправок, качество дорог рядом с основными автомагистралями.
"Туризм — это направление, где актуальна предпринимательская инициатива", — подчеркнул Соколов.
"Народный фронт" планирует изучить мнение предпринимателей о бизнесе в автотуризме и мерах господдержки, а также мнение туристов о качестве услуг. По итогам исследования будет опубликован доклад.
Фото: flickr.com/Robert Jack (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
Интерпол не выдал ордер на арест экс-судьи Шмидта
Интерпол отказался выдать ордер на арест бывшего судьи воеводского суда в Варшаве Томаша Шмидта, который бежал в Беларусь в мае. Об этом сообщила пресс-секретарь комендатуры полиции Катажина Новак, пишет PAP.
Бреннер: лидерам НАТО неприятен профессионализм Путина
Лидеры НАТО активно избегают налаживания отношений с РФ, поскольку не имеют политиков уровня Путина. Такое мнение высказал профессор из Америки Майкл Бреннер в интервью Dialogue Works.
МИД РФ: необходимо проверить написание ФИО в загранпаспорте и паспорте РФ
В ответ на частые проблемы с написанием букв "Е" и "Ё" в загранпаспортах, в МИД РФ порекомендовали туристам убедиться, что ФИО в паспортах соответствует написанию во внутренних документах.
В России разработали алгоритм для анализа процессов связывания белков коронавируса
Ученые из биологического факультета МГУ разработали новый алгоритм на основе нейросетей для предсказания энергии связывания белков SARS-CoV-2. Этот метод превзошел все существующие аналоги по точности прогнозирования процессов связывания.