Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 05.06.2024 : 88,7574
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 05.06.2024 : 96,563
Хабек: ФРГ стоило раньше разрешить ВСУ удары по России
  1. Главная
  2. Спецоперация на Украине
  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 22:18

Хабек: ФРГ стоило раньше разрешить ВСУ удары по России

Правительству ФРГ следовало раньше разрешить ВСУ наносить удары по России, заявил вице-канцлер Роберт Хабек в интервью журналистам Augsburger Allgemeine.

"Сейчас разрешение распространяется на локализованную территорию близ Харькова. Для самообороны. Но это правда, принятое решение могло состояться ещё раньше", — сказал Хабек.

Ранее более 10 западных стран дали разрешение ВСУ наносить удары по территории РФ своим оружием. Среди них — Дания, Британия, Польша, Нидерланды, Швеция, а также страны Балтии, Финляндия, Париж, Чехия, Канада и Германия. Канцлер Олаф Шольц при этом исключил эскалацию конфликта из-за использования Украиной немецкого оружия для ударов по России.

Фото: flickr.com/Heinrich-Böll-Stiftung (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

Мир

Интерпол не выдал ордер на арест экс-судьи Шмидта

Интерпол не выдал ордер на арест экс-судьи Шмидта

Интерпол отказался выдать ордер на арест бывшего судьи воеводского суда в Варшаве Томаша Шмидта, который бежал в Беларусь в мае. Об этом сообщила пресс-секретарь комендатуры полиции Катажина Новак, пишет PAP.

Читать полностью
Бреннер: лидерам НАТО неприятен профессионализм Путина

Бреннер: лидерам НАТО неприятен профессионализм Путина

Лидеры НАТО активно избегают налаживания отношений с РФ, поскольку не имеют политиков уровня Путина. Такое мнение высказал профессор из Америки Майкл Бреннер в интервью Dialogue Works.

Читать полностью

Общество

МИД РФ: необходимо проверить написание ФИО в загранпаспорте и паспорте РФ

МИД РФ: необходимо проверить написание ФИО в загранпаспорте и паспорте РФ

В ответ на частые проблемы с написанием букв "Е" и "Ё" в загранпаспортах, в МИД РФ порекомендовали туристам убедиться, что ФИО в паспортах соответствует написанию во внутренних документах.

Читать полностью
В России разработали алгоритм для анализа процессов связывания белков коронавируса

В России разработали алгоритм для анализа процессов связывания белков коронавируса

Ученые из биологического факультета МГУ разработали новый алгоритм на основе нейросетей для предсказания энергии связывания белков SARS-CoV-2. Этот метод превзошел все существующие аналоги по точности прогнозирования процессов связывания.

Читать полностью

Новости