Правительству ФРГ следовало раньше разрешить ВСУ наносить удары по России, заявил вице-канцлер Роберт Хабек в интервью журналистам Augsburger Allgemeine.

"Сейчас разрешение распространяется на локализованную территорию близ Харькова. Для самообороны. Но это правда, принятое решение могло состояться ещё раньше", — сказал Хабек.

Ранее более 10 западных стран дали разрешение ВСУ наносить удары по территории РФ своим оружием. Среди них — Дания, Британия, Польша, Нидерланды, Швеция, а также страны Балтии, Финляндия, Париж, Чехия, Канада и Германия. Канцлер Олаф Шольц при этом исключил эскалацию конфликта из-за использования Украиной немецкого оружия для ударов по России.

Фото: flickr.com/Heinrich-Böll-Stiftung (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)