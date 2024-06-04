За последние два дня наблюдается увеличение числа и сложности DDoS-атак на IТ-ресурсы страны, заявил вице-президент "Ростелекома" Игорь Ляпунов. По его словам, атакам подверглись более 300 организаций.

Ляпунов отметил, что преступники усиливают атаки в преддверии ПМЭФ-2024. Инфраструктуру экономического форума уже "прощупывают", хотя нападения успешно отражаются. Он напомнил, что в 2023-ем инфраструктура ПМЭФ выдержала 99,6% всех атак.

"Мы фиксируем рост DDoS-атак на российские IТ-ресурсы. Массированным попыткам подверглись более 300 компаний под нашей защитой и ресурсы "Ростелекома", — рассказал Ляпунов журналистам.

Он подчеркнул, что злоумышленники часто меняют тактику и подходы, что является особенностью текущей волны. DDoS-атаки идут веерно, и их цели меняются раз в 1-1,5 часа. Хакеры предпочитают комбинированные методы, которые редко встречались в атаках подобного масштаба. Всё это усложняет защиту, признал Ляпунов.

Фото: flickr.com/Gennady Grachev (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)