Интерпол отказался выдать ордер на арест бывшего судьи воеводского суда в Варшаве Томаша Шмидта, который бежал в Беларусь в мае. Об этом сообщила пресс-секретарь комендатуры полиции Катажина Новак, пишет PAP.

"Интерпол отказался выдать уведомление в отношении Шмидта в связи с тем, что нельзя передавать данные о действиях против безопасности государства, определяемых как политические преступления", — отметила Новак.

Известно, что 16 мая прокуратура Польши объявила в розыск варшавского экс-судью Шмидта, который уехал в Беларусь и попросил там убежище. Ранее дисциплинарный суд дал разрешение на привлечение Шмидта к уголовной ответственности, а также на его заключение под стражу. Премьер Дональд Туск поручил выполнить это решение. Прокуратура начала расследование по обвинению в шпионаже.

Шмидт в Минске попросил политическое убежище из-за несогласия с политикой польских властей. Он также обратился к Александру Лукашенко с просьбой обеспечить ему защиту, подчеркнув, что возвращение в Польшу считает невозможным. Глава МИД республики Радослав Сикорский назвал его предателем, а Туск заявил о доступе варшавского судьи к секретным документам.

Фото: spangdahlem.af.mil/U.S. Air Force photo by Airman 1st Class Gustavo Castillo (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)