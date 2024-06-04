Президент Франции проведёт встречу с Владимиром Зеленским в Елисейском дворце в эту пятницу, пишет Agence France-Presse. По данным агентства, в ходе встречи будет обсуждаться ситуация на передовой, а также потребности ВСУ.

Эта встреча приурочена к 80-летию высадки союзников в Нормандии. AFP также сообщает, что Зеленский выступит перед парламентариями Парижа.

"Макрон пригласил Зеленского в Елисейский дворец после празднования 80-летия высадки союзников в Нормандии 7 июня", — сообщает агентство.

Авторы материала отмечают, что лидеры Франции и Украины встретятся для обсуждения потребностей Киева. Напомним, 29 мая стало известно, что Макрон пригласил украинского президента на юбилей высадки союзников в ходе Второй мировой. Отмечается, что в приветственной речи он намерен упомянуть о новых мерах поддержки ВСУ и подчеркнуть, что Париж сделает для Украины всё необходимое.

Фото: Пресс-служба Президента Российской Федерации (Creative Commons Attribution 4.0 International)