Президент Франции проведёт встречу с Владимиром Зеленским в Елисейском дворце в эту пятницу, пишет Agence France-Presse. По данным агентства, в ходе встречи будет обсуждаться ситуация на передовой, а также потребности ВСУ.
Эта встреча приурочена к 80-летию высадки союзников в Нормандии. AFP также сообщает, что Зеленский выступит перед парламентариями Парижа.
"Макрон пригласил Зеленского в Елисейский дворец после празднования 80-летия высадки союзников в Нормандии 7 июня", — сообщает агентство.
Авторы материала отмечают, что лидеры Франции и Украины встретятся для обсуждения потребностей Киева. Напомним, 29 мая стало известно, что Макрон пригласил украинского президента на юбилей высадки союзников в ходе Второй мировой. Отмечается, что в приветственной речи он намерен упомянуть о новых мерах поддержки ВСУ и подчеркнуть, что Париж сделает для Украины всё необходимое.
Фото: Пресс-служба Президента Российской Федерации (Creative Commons Attribution 4.0 International)
Бреннер: лидерам НАТО неприятен профессионализм Путина
Лидеры НАТО активно избегают налаживания отношений с РФ, поскольку не имеют политиков уровня Путина. Такое мнение высказал профессор из Америки Майкл Бреннер в интервью Dialogue Works.
FT: Германия, Венгрия и Польша не усилят контроль за иноагентами
Германия, Варшава и Венгрия выразили несогласие с предложенной в ЕС мерой по усилению контроля над организациями ЕС, которые получают финансирование из-за рубежа. Об этом пишет Financial Times.
МИД РФ: необходимо проверить написание ФИО в загранпаспорте и паспорте РФ
В ответ на частые проблемы с написанием букв "Е" и "Ё" в загранпаспортах, в МИД РФ порекомендовали туристам убедиться, что ФИО в паспортах соответствует написанию во внутренних документах.
В России разработали алгоритм для анализа процессов связывания белков коронавируса
Ученые из биологического факультета МГУ разработали новый алгоритм на основе нейросетей для предсказания энергии связывания белков SARS-CoV-2. Этот метод превзошел все существующие аналоги по точности прогнозирования процессов связывания.