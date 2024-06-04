Депутат от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что заявление представителя ОП Зеленского о том, что в конфликте на Украине отсутствуют "красные линии", является признанием вины.

"По сути это явка с повинной. Красных линий для Киева давно не существует. Красной линией стал майдан в 2014-ом. Именно тогда были отброшены в сторону международное право и договорённости, нарушен стратегический баланс", — сказал Белик РИА Новости.

Советник Зеленского Подоляк во вторник заявил, что все "красные линии" исчезли, началась эскалация конфликта. Ранее ряд западных стран дали разрешение ВСУ в той или иной форме наносить удары по территории РФ. По словам Белика, режим Зеленского чистосердечно признался, что он является международным преступником, развязавшим конфликт в Европе и стремящимся разжечь его до мирового.

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