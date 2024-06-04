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Командир ВСУ Павлюк: на Украине пройдут учения с применением военной техники
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 20:42

Командир ВСУ Павлюк: на Украине пройдут учения с применением военной техники

Вооружённые силы Украины (ВСУ) проведут командно-штабные учения в Киеве и области, где будут задействованы кадровый состав и тяжёлая техника. Командующий Сухопутными силами Александр Павлюк заявил об этом Telegram-канале.

В ходе учений предусмотрены практические действия с привлечением всех наземных, речных, противодиверсионных и ПВО подразделений. Основная цель — отработка боевых и специальных задач операции по обороне, учитывая активное применение ВС РФ всего спектра наступательного оружия и действий разведывательных групп.

Павлюк также предупредил жителей региона, что в период учений произойдёт перемещение личного состава ВСУ и передвижение тяжёлой техники.

Фото: flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)

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