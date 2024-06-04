Вооружённые силы Украины (ВСУ) проведут командно-штабные учения в Киеве и области, где будут задействованы кадровый состав и тяжёлая техника. Командующий Сухопутными силами Александр Павлюк заявил об этом Telegram-канале.
В ходе учений предусмотрены практические действия с привлечением всех наземных, речных, противодиверсионных и ПВО подразделений. Основная цель — отработка боевых и специальных задач операции по обороне, учитывая активное применение ВС РФ всего спектра наступательного оружия и действий разведывательных групп.
Павлюк также предупредил жителей региона, что в период учений произойдёт перемещение личного состава ВСУ и передвижение тяжёлой техники.
Фото: flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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