Вооружённые силы Украины (ВСУ) проведут командно-штабные учения в Киеве и области, где будут задействованы кадровый состав и тяжёлая техника. Командующий Сухопутными силами Александр Павлюк заявил об этом Telegram-канале.

В ходе учений предусмотрены практические действия с привлечением всех наземных, речных, противодиверсионных и ПВО подразделений. Основная цель — отработка боевых и специальных задач операции по обороне, учитывая активное применение ВС РФ всего спектра наступательного оружия и действий разведывательных групп.

Павлюк также предупредил жителей региона, что в период учений произойдёт перемещение личного состава ВСУ и передвижение тяжёлой техники.

Фото: flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)