Британский эксперт Александр Меркурис заявил, что Америка обсуждает два сценария развития событий на Украине. В беседе с каналом Duran он отметил, что первый вариант предполагает дальнейшую эскалацию с надеждой на изменение баланса в пользу Запада.
"Эскалировать и надеяться, что это склонит чашу весов в западную сторону", — сказал эксперт.
Альтернативный сценарий предполагает постепенное снижение объёмов помощи ВСУ.
"Сторонники иного варианта говорят, что у нас есть проблема с Украиной. Мы не можем её бросить, но надо быть честными и сказать, что больше нам нечем им помочь", — добавил Меркурис.
Эксперт также отметил, что Штаты могут начать сваливать ответственность за Украину на Европу, чтобы сосредоточить больше усилий на сдерживании Поднебесной. По его словам, американская сторона всё больше задействует ресурсы для этого.
Ранее Меркурис сообщал, что российские войска приближаются к центрам снабжения ВС Украины, и что наступление продолжает набирать обороты.
Фото: flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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