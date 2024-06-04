Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что безрассудство НАТО на Украине подвергает серьёзной опасности американцев и население Западной Европы. В интервью Judging Freedom он предупредил о риске перерастания конфликта в ядерный.
"Конфликт с Москвой способен перерасти в ядерный, а мы не готовы. Американские политики живут в иллюзорном мире, думая, что у нас стратегическое преимущество, но это не так", — заявил экс-полковник.
Макгрегора возмутили сообщения о попытках ВСУ атаковать системы раннего оповещения о ракетном нападении РФ. Он считает, что Запад должен прекратить провокации. На минувшей неделе глава Белого дома разрешил Киеву использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы.
Президент Путин также высказал предупреждение странам НАТО:они должны осознавать последствия своих действий. Путин отметил, что предоставление ВСУ возможности бить по "легитимным целям" в России, используя ракетные комплексы Запада, может привести к серьёзным последствиям.
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