Митрополит Кирилл из Московского патриархата высказал поддержку идее прославления Суворова в качестве святого. Заявление сделано на конференции "Наследие Александра Суворова".

В августе 2023-го РПЦ под руководством патриарха Кирилла начала процесс изучения возможности канонизации полководца и передала этот вопрос специальной комиссии. Председатель Владимир Легойда пояснил, что процесс канонизации является прерогативой Архиерейского собора. Митрополит Покровский отметил важность этого вопроса для Церкви и ВС Российской Федерации.

"Сегодня вопрос канонизации Суворова очень важен. Я благодарю святейшего патриарха Кирилла за передачу вопроса в церковную комиссию", — сказал митрополит.

Он описал Суворова как человека религиозного и героя, оставившего неизгладимый след в истории России. Память о его подвигах очень важна для воинов и молодёжи, добавил иерарх. Однако митрополит подчеркнул, что наиболее значимым вкладом Суворова было не только обучение воинов побеждать, но и его способность вдохновлять народ верить в Бога.



Фото: Пресс-служба мэра Москвы (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)