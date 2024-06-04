Сражение стало главной битвой СВО, а заодно и её переломом, подчеркнул Юрий Подоляка, вступаясь за арестованного генерала. Ровно год назад, 4 июня 2023-го, ВСУ начали разрекламированное Киевом контрнаступление. Но оно с треском провалилось благодаря хорошо организованной обороне и мужеству солдат 58 армии во главе с генералом Иваном Поповым, напоминает Подоляка.

"Но вместо звания Героя России Попов сидит по надуманному делу", — написал Подоляка в Telegram-канале.

По версии следствия, генерал Попов причастен к хищению более 1700 тонн изделий металлопроката, предназначенных для оборудования инженерных сооружений на линии боевого соприкосновения. Их стоимость составляет свыше 130 миллионов рублей.

Его адвокат утверждает, что доказательств причастности Попова у следствия нет, это версия. И что Иван Попов в глаза не видел предпринимателей, через которых якобы велась незаконная торговля.

Фото: commons.wikimedia.org/Podolyaka (Creative Commons Attribution 4.0 International)