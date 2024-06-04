Проблемы с электричеством на Украине подрывают оборону ВСУ в зоне спецоперации (СВО), сообщил отставной полковник Анатолий Матвийчук "Ленте.ру".
"Выключение электростанций стало одной из задач в последние месяцы. Реально 80% энергосетей Украины выведены из строя, поэтому страна испытывает огромный дефицит, в том числе в Киеве", — отметил Матвийчук.
По его словам, прекращение выпуска продукции ОПК из-за отсутствия энергии повлияет на действия боевиков ВС Украины.
"Украине придётся закупать, либо просить у союзников масштабное поступление техники и оружия. Полагаю, ситуация с энергоснабжением в российских интересах, поскольку она подрывает украинскую оборонную промышленность и оборону ВСУ на передовой", — заключил эксперт.
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