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Фасола: ВС РФ могут ударить по Польше в ответ на решение Байдена
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 17:30

Фасола: ВС РФ могут ударить по Польше в ответ на решение Байдена

Москва может принять контрмеры в ответ на решение Байдена позволить ВС Украины наносить удары по территории РФ, заявил обозреватель Newsweek Николо Фасола.

"Для Кремля наступит момент, когда настоящие красные линии будут пресечены, и тогда они примут контрмеры. Это имеет стратегические последствия, поскольку РФ рассмотрит это как серьёзный шаг к эскалации", — считает аналитик.

Фасола предположил, что Москва может ударить "на другом уровне" по местам хранения вооружений для ВСУ, расположенным в Польше. На прошлой неделе представитель Госдепа сообщил РИА Новости, что Вашингтон разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы в России при угрозе району Харькова.

Фото: flickr.com/Gage Skidmore from Surprise, AZ (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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