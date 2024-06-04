Москва может принять контрмеры в ответ на решение Байдена позволить ВС Украины наносить удары по территории РФ, заявил обозреватель Newsweek Николо Фасола.
"Для Кремля наступит момент, когда настоящие красные линии будут пресечены, и тогда они примут контрмеры. Это имеет стратегические последствия, поскольку РФ рассмотрит это как серьёзный шаг к эскалации", — считает аналитик.
Фасола предположил, что Москва может ударить "на другом уровне" по местам хранения вооружений для ВСУ, расположенным в Польше. На прошлой неделе представитель Госдепа сообщил РИА Новости, что Вашингтон разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы в России при угрозе району Харькова.
Фото: flickr.com/Gage Skidmore from Surprise, AZ (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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