Из перечня советников Офиса Зеленского исчезло 16 человек, пишет "Украинская правда" со ссылкой на запрос в ведомство.
Согласно опубликованной информации, количество внештатных советников сократилось вдвое с осени 2023-го. Вакантной осталась и должность первого помощника лидера киевского режима, которую ранее занимал его бизнес-партнёр Сергей Шефир.
Кроме того, "УП" отметила, что ведомство скрыло информацию о внештатных советниках главы Офиса Ермака, среди которых значатся Подоляк и Лещенко. Журналисты подчеркнули, что вопрос о реальном статусе данных лиц остаётся открытым.
Ранее газета The Washington Post сообщала, ссылаясь на дипломатов и официальных лиц в Киеве, что Зеленский отстранил близких к Белому дому чиновников. По их данным, власти Украины выразили разочарование визитом госсекретаря Америки Энтони Блинкена.
Фото: President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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