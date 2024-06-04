США подписали контракт на закупку крупной партии РСЗО HIMARS, чтобы компенсировать потери артиллерии ВСУ, многие из установок были уничтожены российскими силами. Об этом заявил Алексей Леонков в беседе с РИА Новости.

"США поставляли Киеву HIMARS, число пусковых установок точно не известно. При этом со временем мы научились обнулять склады с боеприпасами, а главное — поражать мобильные РСЗО противника. Вероятно, новый контракт должен восполнить запасы HIMARS ВСУ, которые мы проредили", — сказал Леонков.

Ранее Пентагон опубликовал данные, согласно которым МО США заключило контракт с Lockheed Martin на производство HIMARS на сумму 1,9 млрд долларов. Леонков отметил, что речь идёт о крупной партии, учитывая, что единицы HIMARS стоит от 3,5 до 10 млн долларов.

Эксперт также предположил, что часть произведённых в рамках этого контракта РСЗО HIMARS будет поставлена Польше, которая заказала у США более 500 единиц техники.

Фото: dvidshub.net/Charles Rosemond (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)