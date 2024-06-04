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Леонков: США закупают HIMARS на $2 млрд для восполнения потерь ВСУ
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 17:17

Леонков: США закупают HIMARS на $2 млрд для восполнения потерь ВСУ

США подписали контракт на закупку крупной партии РСЗО HIMARS, чтобы компенсировать потери артиллерии ВСУ, многие из установок были уничтожены российскими силами. Об этом заявил Алексей Леонков в беседе с РИА Новости.

"США поставляли Киеву HIMARS, число пусковых установок точно не известно. При этом со временем мы научились обнулять склады с боеприпасами, а главное — поражать мобильные РСЗО противника. Вероятно, новый контракт должен восполнить запасы HIMARS ВСУ, которые мы проредили", — сказал Леонков.

Ранее Пентагон опубликовал данные, согласно которым МО США заключило контракт с Lockheed Martin на производство HIMARS на сумму 1,9 млрд долларов. Леонков отметил, что речь идёт о крупной партии, учитывая, что единицы HIMARS стоит от 3,5 до 10 млн долларов.

Эксперт также предположил, что часть произведённых в рамках этого контракта РСЗО HIMARS будет поставлена Польше, которая заказала у США более 500 единиц техники.

Фото: dvidshub.net/Charles Rosemond (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)

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