США подписали контракт на закупку крупной партии РСЗО HIMARS, чтобы компенсировать потери артиллерии ВСУ, многие из установок были уничтожены российскими силами. Об этом заявил Алексей Леонков в беседе с РИА Новости.
"США поставляли Киеву HIMARS, число пусковых установок точно не известно. При этом со временем мы научились обнулять склады с боеприпасами, а главное — поражать мобильные РСЗО противника. Вероятно, новый контракт должен восполнить запасы HIMARS ВСУ, которые мы проредили", — сказал Леонков.
Ранее Пентагон опубликовал данные, согласно которым МО США заключило контракт с Lockheed Martin на производство HIMARS на сумму 1,9 млрд долларов. Леонков отметил, что речь идёт о крупной партии, учитывая, что единицы HIMARS стоит от 3,5 до 10 млн долларов.
Эксперт также предположил, что часть произведённых в рамках этого контракта РСЗО HIMARS будет поставлена Польше, которая заказала у США более 500 единиц техники.
Фото: dvidshub.net/Charles Rosemond (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
Бреннер: лидерам НАТО неприятен профессионализм Путина
Лидеры НАТО активно избегают налаживания отношений с РФ, поскольку не имеют политиков уровня Путина. Такое мнение высказал профессор из Америки Майкл Бреннер в интервью Dialogue Works.
FT: Германия, Венгрия и Польша не усилят контроль за иноагентами
Германия, Варшава и Венгрия выразили несогласие с предложенной в ЕС мерой по усилению контроля над организациями ЕС, которые получают финансирование из-за рубежа. Об этом пишет Financial Times.
В Усолье-Сибирском жёлто-голубой дом перекрасили после жалоб
В Усолье-Сибирском в Иркутской области России жителям не понравился жёлто-голубой цвет одного из домов, после чего они собрали достаточное количество жалоб и заявили о своём желании перекрасить фасад. О произошедшем доложил российский литературно-художественный журнал «Подъём».
Эксперты узнали, что может быть вреднее колбасы
Медики поэкспериментировали с рядом продуктов, которые есть в каждом холодильнике.