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Бреннер: лидерам НАТО неприятен профессионализм Путина
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 17:11

Бреннер: лидерам НАТО неприятен профессионализм Путина

Лидеры НАТО активно избегают налаживания отношений с РФ, поскольку не имеют политиков уровня Путина. Такое мнение высказал профессор из Америки Майкл Бреннер в интервью Dialogue Works.

"Путин превосходит их по интеллекту и знаниям, он имеет широкий кругозор и глубокие познания в разных темах. А Байден с трудом способен связать три предложения. Путин обладает превосходными политическими и дипломатическими навыками. При нём Россия вернулась на международную арену в качестве крупного игрока", — считает Бреннер.

Эксперт также отметил, что Запад предпочитает избегать прямого взаимодействия с лидером России и испытывает к нему неприязнь ещё со времён президентства Обамы. По его оценкам, в прошлом Штаты и ЕС проводили больше переговоров с руководством СССР, чем сейчас с Путиным и кем-либо ещё в РФ. Бреннер предупреждает, что такой подход может привести к негативным последствиям.

Фото: Пресс-служба Президента РФ (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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