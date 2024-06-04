Американская баллистическая ракета Minuteman III является старой и давно находится на боевом дежурстве ВС США, заявил капитан запаса Василий Дандыкин журналистам "Ленты.ру". По его словам, российские аналоги более современные.

"Это старая ракета, трёхступенчатая, с разделяемыми боеголовками. Ядерное оружие у Штатов есть и на самолётах, и на подлодках, и под землёй. Но сухопутная составляющая не главное — всё основное установлено на подводных лодках", — отметил Дандыкин.

По мнению эксперта, у ВС России основное ядерное оружие сосредоточено на суше. Дандыкин подчеркнул, что российские ракеты более мощные и современные, и здесь страна опережает США.

"США проинформировали о запуске Minuteman III. Мы тоже оповещаем о пусках. Главное, что сейчас осталось — мы предупреждаем друг друга", — добавил собеседник "Ленты.ру".

Ранее сообщалось, что военно-воздушные силы (ВВС) США провели учебный пуск МБР Minuteman III. Запущенная ракета не была оснащена боезарядом.

Фото: defenseimagery.mil/D. Myles Cullen (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)