Президент США принёс на интервью Time текст выступления Владимира Путина от 2022 года, в котором лидер РФ говорил о необходимости признать независимость ЛДНР перед референдумами о вступлении в Россию.
"Вот, если вы не читали, стоит (достаёт копию речи)", — сообщил Байден.
Он пояснил, что это обращение к народу РФ по проблеме Донбасса от 21 февраля 2022-го. По словам Байдена, целью российского лидера является "восстановление СССР", и именно это американский президент видит как "последствие успеха Москвы на Украине".
"Вот почему я это взял с собой. Он хотел вернуться в дни существования НАТО и другой организации, к которой принадлежала Варшава и все остальные", — заявил Байден.
Данные комментарии Байдена подчёркивают его озабоченность по поводу долгосрочных амбиций Кремля и их влияния на текущий геополитический ландшафт.
Фото: flickr.com/Gage Skidmore (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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