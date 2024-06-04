Участники саммита по украинскому конфликту в Швейцарии ставят целью вовлечь Кремль в будущие переговоры, пишет Bloomberg со ссылкой на проект по итогам конференции.
Мероприятие состоится 15-16 июня, и Зеленский заявил, что на саммите обсудят три ключевых пункта "формулы мира": ядерная и продуктовая безопасность, обмен пленными "всех на всех" и возвращение детей Украины, вывезенных в Россию. Москва уже исключила переговоры на основе этой "формулы".
В проекте изложены основные принципы:
- АЭС должны быть в безопасности, любая угроза ядерного удара недопустима. ЗАЭС и другие ядерные установки остаются под контролем Украины в соответствии с принципами МАГАТЭ.
- Продовольственная безопасность не должна использоваться в качестве "оружия", и в Черном и Азовском морях должна действовать гарантия свободы судоходства.
- Все пленные солдаты должны быть освобождены, а гражданские лица и дети, "депортированные" в Россию, должны вернуться на Украину.
Документ подразумевает, что все стороны должны участвовать в прекращении конфликта.
"Мы договорились принять меры укрепления доверия с дальнейшим привлечением представителей Российской Федерации", — говорится в проекте.
Также планируется проведение второго саммита. Bloomberg отмечает, что документ может быть изменён в ходе переговоров.
Фото: Министерство обороны России (Creative Commons Attribution 4.0 International)
Бреннер: лидерам НАТО неприятен профессионализм Путина
Лидеры НАТО активно избегают налаживания отношений с РФ, поскольку не имеют политиков уровня Путина. Такое мнение высказал профессор из Америки Майкл Бреннер в интервью Dialogue Works.
FT: Германия, Венгрия и Польша не усилят контроль за иноагентами
Германия, Варшава и Венгрия выразили несогласие с предложенной в ЕС мерой по усилению контроля над организациями ЕС, которые получают финансирование из-за рубежа. Об этом пишет Financial Times.
В Усолье-Сибирском жёлто-голубой дом перекрасили после жалоб
В Усолье-Сибирском в Иркутской области России жителям не понравился жёлто-голубой цвет одного из домов, после чего они собрали достаточное количество жалоб и заявили о своём желании перекрасить фасад. О произошедшем доложил российский литературно-художественный журнал «Подъём».
Эксперты узнали, что может быть вреднее колбасы
Медики поэкспериментировали с рядом продуктов, которые есть в каждом холодильнике.