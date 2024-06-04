Участники саммита по украинскому конфликту в Швейцарии ставят целью вовлечь Кремль в будущие переговоры, пишет Bloomberg со ссылкой на проект по итогам конференции.

Мероприятие состоится 15-16 июня, и Зеленский заявил, что на саммите обсудят три ключевых пункта "формулы мира": ядерная и продуктовая безопасность, обмен пленными "всех на всех" и возвращение детей Украины, вывезенных в Россию. Москва уже исключила переговоры на основе этой "формулы".

В проекте изложены основные принципы:

АЭС должны быть в безопасности, любая угроза ядерного удара недопустима. ЗАЭС и другие ядерные установки остаются под контролем Украины в соответствии с принципами МАГАТЭ. Продовольственная безопасность не должна использоваться в качестве "оружия", и в Черном и Азовском морях должна действовать гарантия свободы судоходства. Все пленные солдаты должны быть освобождены, а гражданские лица и дети, "депортированные" в Россию, должны вернуться на Украину.

Документ подразумевает, что все стороны должны участвовать в прекращении конфликта.

"Мы договорились принять меры укрепления доверия с дальнейшим привлечением представителей Российской Федерации", — говорится в проекте.

Также планируется проведение второго саммита. Bloomberg отмечает, что документ может быть изменён в ходе переговоров.

Фото: Министерство обороны России (Creative Commons Attribution 4.0 International)