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Шевченко: назначение Белоусова главой МО РФ не повлияет на сроки СВО
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 16:41

Шевченко: назначение Белоусова главой МО РФ не повлияет на сроки СВО

Назначение Андрея Белоусова на пост главы МО России не окажет влияния на сроки СВО. Такое мнение выразил журналист Максим Шевченко в интервью "БИЗНЕС Online".

По словам Шевченко, на сроки конфликта могут повлиять лишь внешнеполитические обстоятельства, такие как результаты президентских выборов в Америке, выборов в Европарламент, а также ситуация вокруг Тегерана и возможность атаки Поднебесной на Тайвань в 2025-ом. Он подчеркнул, что в 2024 году "многое может измениться".

"Изменение ситуации от России не зависит. Кроме одного момента: военные успехи повысят статус РФ и возможность вести переговоры. Понятно, что на них лучше выходить с наступательного движения, как это делают сейчас ВС РФ, а не с отступательного, как ВСУ. Наступательную траекторию нам следует сохранять", — отметил Шевченко.

В мае президент Путин назначил Белоусова главой МО, освободив от должности Шойгу. Президент уточнил, что Белоусов будет продолжать заниматься на новом посту экономикой, которая остаётся его привычной сферой деятельности.

Фото: Пресс-служба Правительства РФ (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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